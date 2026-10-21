CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 0 çekerek başlayan Cimbom bugün Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk ve öğrencileri geçen sezon Son 16 Turu'na çıktıkları organizasyonda ilk zaferlerini tatmak istiyor. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde! İşte Buruk'un 11'i

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamamıştı. Deplasmanda Sporting Lizbon'a yenildikten sonra evinde de Barcelona'ya teslim olan Cimbom'un 2 karşılaşma sonunda puanı bulunmuyor. Eksi 5 averajla 35. sırada bulunan sarı-kırmızılılar bugün eksi 4 averajla bir basamak üzerinde yer alan ve puanı olmayan Lille'e konuk olacak. 19.45'te Pierre- Mauroy Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rade Obrenovic yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Aslan bu maça konsantrasyonu tam olarak hazırlandı.

3 PUANA ODAKLANDI

Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 aşamasını görmüştü. Daha ileri noktaları hedefleyen Aslan, Lille maçıyla beraber bir çıkış yakalamayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri de 3 puana odaklanmış durumdalar. Buruk öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Güçlü bir kadromuz var. Avrupa'ya yeniden Galatasaray'ı hatırlatmanın vakti geldi. Her şey sizin elinizde. Kalitenizi biliyorum, ben size güveniyorum. Bu maçı kazanalım ve Fenerbahçe derbisine de moralli gidelim" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı da bir motivasyon konuşması yaptı.

VE SİNGO DÖNDÜ

Cimbom'da uzun süredir sakat olan Wilfried Singo son 2 gün takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Lille mücadelesinin kafilesine dahil etti. Singo bu maçta ilk 11'de başlamayacak. Maçın skoruna göre son dakikalarda forma giyme ihtimali bulunuyor. Buruk, Singo'yu Fenerbahçe maçına saklayacak.

GÜVENLİKLER ARTIYOR

Sarı-kırmızılıların, Lille ile oynayacağı maç öncesinde şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Lille'in Fransa Ligi maçlarında 450 güvenlik görevlisi çalışıyordu. Fransa'da son dönemde yaşanan kargaşanın ardından bu rakamlar yükseltildi. Yaklaşık 1000 kadar polis hem sokaklarda hem de stat içinde görev yapacak. Olası olayların önüne geçmeye çalışacak.

KABUS BİTSİN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son olarak 5 Kasım 2025'te Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Ardından çıktığı 5 karşılaşmada beraberlik alamadı. Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting Lizbon'a yenildi.

ERTELEME YOK SEYİRCİ VAR

Galatasaray, Fransa'da haftalardır devam eden ve birçok şehri teslim alan şiddet olayları sebebiyle UEFA'ya başvurmuştu. Sarı-kırmızılıların erteleme talebi kabul edilmedi. UEFA sokağa çıkma yasağının olduğu Lille'de, karşılaşmanın seyircili oynanacağını da açıkladı. Galatasaray cephesi bunun üzerine organizasyonun sorumluluğunun UEFA'da olduğunu hatırlatarak ekstra güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

172

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 171 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, 46 galibiyet elde etti. 40 maç beraberlikle sonuçlandı. 85 karşılaşmayı kaybetti. Galatasaray 26 Eylül 2001 tarihinde deplasmanda Nantes'ı mağlup etmişti. 25 yılda 6 defa gittiği Fransa deplasmanlarından galibiyet çıkaramadı. 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Andre, Bentaleb, Bakwa, Mukau, Haraldsson, Giroud

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de son dakika şoku!
''Sen bu takım için ne yaptın?''
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
Daha Eski
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! 00:48
Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! 00:48
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 00:47
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:47