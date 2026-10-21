CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sporting Lizbon ile LASK Linz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 07:38
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasıyla devam ediyor. Rui Borges yönetimindeki Portekiz temsilcisi, lig aşamasındaki başarılı performansını sürdürerek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Dietmar Kühbauer'in çalıştırdığı LASK Linz ise Avrupa'da henüz puan alamamasına rağmen Lizbon deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilişkin bilgiler.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon ile LASK Linz, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak mücadele, Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de gerçekleştirilecek.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-LASK Linz müsabakası Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayını tabii Spor 5 üzerinden yapılacak.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon (4-3-3):

  • Kaleci: Kaique Pereira
  • Sağ bek: Iván Fresneda
  • Stoper: Gonçalo Inácio
  • Stoper: Eduardo Quaresma
  • Sol bek: Maxi Araújo
  • Orta saha: Sergi Altimira
  • Orta saha: Issa Doumbia
  • Orta saha: Geny Catamo
  • Hücum: Luís Guilherme
  • Hücum: Nestory Irankunda
  • Santrfor: Luis Suárez

LASK Linz (5-3-2):

  • Kaleci: Lukas Jungwirth
  • Savunma: Kasper Jørgensen
  • Savunma: Xavier Mbuyamba
  • Savunma: Andrés Andrade
  • Savunma: Alemão
  • Savunma: Yvan Dibango
  • Orta saha: Melayro Bogarde
  • Orta saha: Christoph Lang
  • Orta saha: Krystof Daněk
  • Forvet: Saša Kalajdžić
  • Forvet: Samuel Adeniran

SPORTING LIZBON VE LASK LINZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım, ilk iki haftanın ardından farklı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyor.

Sporting Lizbon:

  • Oynanan maç: 2
  • Galibiyet: 2
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 0
  • Atılan gol: 5
  • Yenilen gol: 1
  • Puan: 6
  • Sıralama: 6

LASK Linz:

  • Oynanan maç: 2
  • Galibiyet: 0
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 2
  • Atılan gol: 4
  • Yenilen gol: 7
  • Puan: 0
  • Sıralama: 33

SPORTING LIZBON VE LASK LINZ'İN SON MAÇLARI

Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi sonuçları:

  1. Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray
  2. Lens 0-2 Sporting Lizbon

LASK Linz'in Şampiyonlar Ligi sonuçları:

  1. AEK Atina 1-0 LASK Linz
  2. LASK Linz 3-6 Liverpool

Portekiz temsilcisi iki maçını da kazanırken Avusturya ekibi oynadığı karşılaşmalarda gol üretmesine rağmen savunmada istediği performansı sergileyemedi.

SPORTING LIZBON'UN İÇ SAHA SERİSİNE LASK LINZ TEHDİDİ

UEFA'nın 17 Ekim tarihli maç önü değerlendirmesine göre Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı son 5 karşılaşmayı kazandı.

LASK Linz ise Avrupa kupalarındaki son 9 deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Avusturya temsilcisinin deplasmanda devam eden galibiyet hasreti, Lizbon'daki mücadelenin dikkat çeken istatistikleri arasında yer alıyor.

Sporting'in Şampiyonlar Ligi grup ve lig aşamasındaki son 20 maçının tamamında gol bulması da ev sahibi takımın hücum performansına ilişkin önemli verilerden biri.

RUI BORGES VE DIETMAR KÜHBAUER'İN MAÇ PLANI

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, 20 Ekim'de yaptığı basın toplantısında LASK'ın savunma düzenine dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, rakibin orta ve alçak blokta savunma yapabildiğini, geçiş hücumlarında ise etkili olduğunu belirtti.

Borges'in değerlendirmesine göre LASK, savunma anlarında 4-4-2, 5-3-2 veya 5-4-1 düzenleri arasında geçiş yapabiliyor.

LASK Teknik Direktörü Dietmar Kühbauer ise Sporting'in ilk iki karşılaşmada sergilediği performansı öne çıkardı. Avusturyalı çalıştırıcı, Lizbon'dan puan çıkarabilmek için takımının olağan seviyesinin üzerinde bir performans göstermesi gerektiğini ifade etti.

LUIS SUAREZ VE LASK LINZ'İN HÜCUM HATTI DİKKAT ÇEKİYOR

Sporting Lizbon'da Luis Suárez, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Lens karşılaşmalarında gol atarak sezona etkili başladı. Kolombiyalı futbolcu, ev sahibi ekibin hücumdaki önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

LASK Linz'de ise Liverpool karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Florian Flecker'in performansı dikkat çekmişti. Avusturya ekibinde Saša Kalajdžić ve Samuel Adeniran da teknik heyetin hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇINDA SAKAT VE EKSİKLER

Sporting Lizbon'da Zeno Debast ve Rodrigo Zalazar'ın tedavi süreçleri devam ediyor. Teknik direktör Rui Borges, iki oyuncunun dönüşü konusunda kesin tarih vermedi. Nuno Santos da maç öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen isimler arasında.

LASK Linz'de ise George Bello ile Moses Usor'un durumları maç öncesinde belirsizliğini korudu. Kadrolara ilişkin son karar, teknik heyetlerin maç günü yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşecek.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan 21'lik yıldıza kanca!
''Sen bu takım için ne yaptın?''
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de son dakika şoku!
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Seviyemizde olmayan bir takım bile..." "Seviyemizde olmayan bir takım bile..." 08:59
Como-Manchester United maçı bilgileri Como-Manchester United maçı bilgileri 08:53
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Daha Eski
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
Beşiktaş'ta flaş Italiano gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Italiano gelişmesi! 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün kararı! G.Saray'da Yunus Akgün kararı! 00:47