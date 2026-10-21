Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı Sporting Lizbon-LASK Linz karşılaşmasıyla devam ediyor. Rui Borges yönetimindeki Portekiz temsilcisi, lig aşamasındaki başarılı performansını sürdürerek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Dietmar Kühbauer'in çalıştırdığı LASK Linz ise Avrupa'da henüz puan alamamasına rağmen Lizbon deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Peki, Sporting Lizbon-LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilişkin bilgiler.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon ile LASK Linz, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak mücadele, Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de gerçekleştirilecek.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-LASK Linz müsabakası Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayını tabii Spor 5 üzerinden yapılacak.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon (4-3-3):

Kaleci: Kaique Pereira

Sağ bek: Iván Fresneda

Stoper: Gonçalo Inácio

Stoper: Eduardo Quaresma

Sol bek: Maxi Araújo

Orta saha: Sergi Altimira

Orta saha: Issa Doumbia

Orta saha: Geny Catamo

Hücum: Luís Guilherme

Hücum: Nestory Irankunda

Santrfor: Luis Suárez

LASK Linz (5-3-2):

Kaleci: Lukas Jungwirth

Savunma: Kasper Jørgensen

Savunma: Xavier Mbuyamba

Savunma: Andrés Andrade

Savunma: Alemão

Savunma: Yvan Dibango

Orta saha: Melayro Bogarde

Orta saha: Christoph Lang

Orta saha: Krystof Daněk

Forvet: Saša Kalajdžić

Forvet: Samuel Adeniran

SPORTING LIZBON VE LASK LINZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım, ilk iki haftanın ardından farklı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyor.

Sporting Lizbon:

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 2

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 0

Atılan gol: 5

Yenilen gol: 1

Puan: 6

Sıralama: 6

LASK Linz:

Oynanan maç: 2

Galibiyet: 0

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Atılan gol: 4

Yenilen gol: 7

Puan: 0

Sıralama: 33

SPORTING LIZBON VE LASK LINZ'İN SON MAÇLARI

Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi sonuçları:

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Lens 0-2 Sporting Lizbon

LASK Linz'in Şampiyonlar Ligi sonuçları:

AEK Atina 1-0 LASK Linz LASK Linz 3-6 Liverpool

Portekiz temsilcisi iki maçını da kazanırken Avusturya ekibi oynadığı karşılaşmalarda gol üretmesine rağmen savunmada istediği performansı sergileyemedi.

SPORTING LIZBON'UN İÇ SAHA SERİSİNE LASK LINZ TEHDİDİ

UEFA'nın 17 Ekim tarihli maç önü değerlendirmesine göre Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı son 5 karşılaşmayı kazandı.

LASK Linz ise Avrupa kupalarındaki son 9 deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Avusturya temsilcisinin deplasmanda devam eden galibiyet hasreti, Lizbon'daki mücadelenin dikkat çeken istatistikleri arasında yer alıyor.

Sporting'in Şampiyonlar Ligi grup ve lig aşamasındaki son 20 maçının tamamında gol bulması da ev sahibi takımın hücum performansına ilişkin önemli verilerden biri.

RUI BORGES VE DIETMAR KÜHBAUER'İN MAÇ PLANI

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, 20 Ekim'de yaptığı basın toplantısında LASK'ın savunma düzenine dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, rakibin orta ve alçak blokta savunma yapabildiğini, geçiş hücumlarında ise etkili olduğunu belirtti.

Borges'in değerlendirmesine göre LASK, savunma anlarında 4-4-2, 5-3-2 veya 5-4-1 düzenleri arasında geçiş yapabiliyor.

LASK Teknik Direktörü Dietmar Kühbauer ise Sporting'in ilk iki karşılaşmada sergilediği performansı öne çıkardı. Avusturyalı çalıştırıcı, Lizbon'dan puan çıkarabilmek için takımının olağan seviyesinin üzerinde bir performans göstermesi gerektiğini ifade etti.

LUIS SUAREZ VE LASK LINZ'İN HÜCUM HATTI DİKKAT ÇEKİYOR

Sporting Lizbon'da Luis Suárez, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Lens karşılaşmalarında gol atarak sezona etkili başladı. Kolombiyalı futbolcu, ev sahibi ekibin hücumdaki önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

LASK Linz'de ise Liverpool karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Florian Flecker'in performansı dikkat çekmişti. Avusturya ekibinde Saša Kalajdžić ve Samuel Adeniran da teknik heyetin hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇINDA SAKAT VE EKSİKLER

Sporting Lizbon'da Zeno Debast ve Rodrigo Zalazar'ın tedavi süreçleri devam ediyor. Teknik direktör Rui Borges, iki oyuncunun dönüşü konusunda kesin tarih vermedi. Nuno Santos da maç öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen isimler arasında.

LASK Linz'de ise George Bello ile Moses Usor'un durumları maç öncesinde belirsizliğini korudu. Kadrolara ilişkin son karar, teknik heyetlerin maç günü yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşecek.

SPORTING LIZBON-LASK LINZ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI