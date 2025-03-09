Asla boyun eğmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'nın verdiği 46 günlük hak mahrumiyeti cezası ile ilgili açıklama yaptı. Doğan, "Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Trabzonspor olarak bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu'nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz. Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz. Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Haksızlığa karşı susmayacağız" ifadelerini kullandı.