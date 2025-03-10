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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi sona erdi

Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi sona erdi

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük dönemi sona erdi. Bordo-mavililerde böylelikle 5. Güneş dönemi de kapandı. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 16:19 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 16:37
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Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi sona erdi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi.

Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.

Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, 26. hafta maçında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

GÜNDEMDE 4 ADAY VAR!

Bu isimler Fatih Tekke, Arda Turan, Nuri Şahin ve Igor Tudor olarak öne çıktı.

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