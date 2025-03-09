Kale de düştü

Trabzonspor dün Papara Park'ta Hatayspor'a yenilerek büyük bir şok yaşadı. Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan bordo mavili takımın Papara Park'taki iyi gidişatı da dün sona erdi. Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz devi, galibiyet serisini 6'ya çıkarmanın hesabını yapıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Fırtına, Görkem ve Massanga'nın gollerine Zubkov ile cevap verebildi, taraftarını kahretti.

TARİHİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bordo mavililer, bu sonuçla rakibine tarihinde ilk kez kaybetti. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Dün ilk kez mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu süreçte 7 gol attı, 3 gol yedi. Fırtına, ligde 27 haftalık bölümde kendi evindeki 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. İç sahada 27 puan toplarken galibiyetinin olmadığı dış sahada 5 puan aldı.

ZUBKOV'UN SİFTAHI YETMEDİ

Ara transfer döneminin flaş isimlerinden olan Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla ilk golünü dün akşam Hatayspor karşısında attı. İlk yarıda 42. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Ukraynalı futbolcunun bu sayısı puan almaya yeterli olmadı. Zubkov, ikinci yarıda 67. dakikada kenara alındı. Öte yandan yıldız ismin golünü hazırlayan isim vatandaşı Danylo Sikan oldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Batista Mendy maç sonrası üzgün olduğunu söyledi. Fransız orta saha, "Oynadık ve kaybettik. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Çok üzgünüz. Umarım bundan sonraki maçlarımızı kazanırız. Trabzonspor'u hak ettiği yere çıkarmak için çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

GÜNEŞ'E İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın 70'inci dakikasından itibaren kale arkası tribünlerinden başlayan ardından ise tüm tribünlere yayılan bir şekilde teknik direktör Şenol Güneş için, "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yapıldı. Ardından taraftarlar yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" diye bağırdı. Maçta, "TFF istifa", "Şenol Güneş istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratlarının atılması da dikkat çekti.

OKAY CEZALI

Karadeniz ekibinde Okay Yokuşlu maçın 84'üncü dakikasında gördüğü sarı nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Sınırda 6 futbolcu vardı, 5'i kart görmedi.

KABUS GİBİ İSTATİSTİK

Fırtına, Şenol Güneş ile en fazla mağlubiyet aldığı 3. sezonunu yaşıyor. Daha önce 2011-12'de 11 yenilgi alarak en kötü sezonunu yaşayan Güneş, 1988-89 ve bu sezon 9 mağlubiyetle en kötü 2. döneminde.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Şenol Güneş, Hatay karşısına Konya'ya 1-0 yenildiği maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Sakat olan Malheiro'nun yerine Hüseyin, Savic'in yokluğunda Okay, kart cezalısı Mustafa'nın yerine Arif ve tercihen Cham'ın yerine Zubkov karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

DRAGUŞ GERİ DÖNDÜ

16 Aralık'taki Galatasaray derbisinde sakatlanan Draguş, dün kadroda yer aldı. 13 maç kaçıran Romanyalı forvet, Hatayspor karşılaşmasının 83. dakikasında sahalara döndü. Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.