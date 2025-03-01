TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Artem Bondarenko!

Trabzonspor'da Ukrayna modası sürecek gibi duruyor... Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı avı, ara transfer döneminde forvet Danylo Sikan ve sağ kanat Oleksandr Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim, Sikan ve Zubkov için Shakhtar Donetsk kulübüne toplam 12 milyon euro ödeyecek. Karadeniz devinin ara dönemde yine Shakhtar'dan kadrosuna katmaya çalıştığı bir futbolcu daha vardı: Artem Bondarenko.

7 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

24 yaşındaki 10 numara konusunda yönetim, 7 milyon euro seviyelerine çıkmıştı. Fakat Ukrayna ekibi, kış transferinde Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için rakamda 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının da ayrılmasına net bir tavırla karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Kulübü ile sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro.

HEM 10 HEM DE 8 NUMARA

Bu sezon 8'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 25 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar'a yeniden teklif yapılması bekleniyor. Bu kez Ukrayna ekibi de rakam konusunda daha uzlaşmacı bir tavır sergileyebilir. Hem teknik heyet hem de izleme ekibinin tam not verdiği Artem Bondarenko, 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor. S ol ayaklı ve ortanın sağında da oynayabiliyor.

GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

1.87 boyundaki Ukraynalı futbolcu, hem fiziksel gücü hem de teknik kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Shakhtar Donetsk altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Bondarenko'yu ima eden Şenol Güneş, "Almak istedik ama 12 milyon euro istediler" demişti.