Kadroda köklü değişim

Karadeniz devi 1-0 öne geçtiği Beşiktaş derbisini 2-1 kaybetti. Bu nedenle teknik direktör Şenol Güneş yoğun şekilde eleştiriliyor. Bordo mavili hoca kalan haftalarda gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak ve oyun planını oturtmak için bazı değişiklikler yapacak. Yeni transferlerden Zubkov ile Folcarelli'yi ilk 11'e monte edecek olan tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan ile Edin Vişça'yı kulübeye çekebilir. Daha ofansif ve agresif bir takım oluşturmak isteyen Güneş, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularıyla detaylı bir görüşme yapacak.