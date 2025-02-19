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Haberler Trabzonspor Kadroda köklü değişim

Kadroda köklü değişim

değişim Beşiktaş yenilgisi sonrası Trabzonspor’da köklü bir değişim bekleniyor. İki yeni transfer Zubkov ile Folcarelli ilk 11’e dahil edilecek. Ozan Tufan ve Edin Vişça ise kesik yiyecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Kadroda köklü değişim

Karadeniz devi 1-0 öne geçtiği Beşiktaş derbisini 2-1 kaybetti. Bu nedenle teknik direktör Şenol Güneş yoğun şekilde eleştiriliyor. Bordo mavili hoca kalan haftalarda gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak ve oyun planını oturtmak için bazı değişiklikler yapacak. Yeni transferlerden Zubkov ile Folcarelli'yi ilk 11'e monte edecek olan tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan ile Edin Vişça'yı kulübeye çekebilir. Daha ofansif ve agresif bir takım oluşturmak isteyen Güneş, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularıyla detaylı bir görüşme yapacak.

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