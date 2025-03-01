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Haberler Trabzonspor 27 günlük hasret

27 günlük hasret

Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo mavili takım, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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27 günlük hasret
Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo mavili takım, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.
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