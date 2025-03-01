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27 günlük hasret
Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo mavili takım, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.
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