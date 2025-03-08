  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Haksızlığa karşı susmayacağız!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Haksızlığa karşı susmayacağız!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 13:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Haksızlığa karşı susmayacağız!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan açıklama

Futbolumuz yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınanmış, ayrıcalığın hüküm sürdüğü bir tiyatroya dönüştürülmüş, nice haklı mücadele baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışılmıştır.

Bizler, "Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir" sözünden hareketle haksızlığa sessiz kalmadan yolumuza devam ettik! Çünkü adaletsizlik ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkûm bırakmak anlamına gelir.

Şu bir gerçek ki, en büyük dönüşümler en sert şekilde sınanan iradelerden doğmuştur. Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir.

Trabzonspor olarak, bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu'nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz! Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır.

Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz! Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli Başkanımız Özkan Sümer'in dediği gibi, haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz! Haksızlığa karşı susmayacağız!"

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den "ön seçim" tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! 13:15
İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı 12:35
Falcao'dan flaş kariyer kararı! Falcao'dan flaş kariyer kararı! 12:32
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 12:25
G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... 12:01
TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı 11:41
Daha Eski
G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar 10:54
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 10:20
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... 10:18
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! 10:01
Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları 09:49
Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu 09:46