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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Banza transferinde dişli rakip!

Trabzonspor'a Banza transferinde dişli rakip!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Simon Banza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak golcü oyuncu için o takımın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'a Banza transferinde dişli rakip!

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, takıma yaptığı katkılar ve attığı gollerle lige damgasını vurdu. Teknik ekibin takımda kalmasını istediği Banza için yönetim kurulu yaptığı görüşmelerden henüz istediği sonucu alamadı. Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Takımda kalmasını isteriz ama şartları çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, Banza'nın bonservisini almak için görüşmelerde bulundu ancak Portekiz ekibinin 20 milyon Euro talep etmesi üzerine geri çekildi. Fransız basını ise Marsilya'nın Banza'yı yakından takip ettiğini ve sezon sonunda golcü oyuncunun transferi için Braga ile görüşmelere başlayacağını bildirmişti. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Marsilya, sezon sonunu beklemeden düğmeye bastı ve Braga ile ilk temasını gerçekleştirdi. Bu gelişme üzerine Trabzonspor'un Braga'ya yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise belirsiz.

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