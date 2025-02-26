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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek finale giden yolda mücadele sürüyor. Trabzonspor, son grup maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. A Grubu'nda lider olan Fırtına, maçta berabere kalması halinde Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Draguş ve Folcarelli'nin sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak. Ümit Öztürk'ün düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:04 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:04
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TRABZONSPOR - RİZESPOR CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek final bileti için sahaya çıkan bordo-mavililer, mutlak 3 puan için yarışacak. Telafisi olmayan karşılaşmada berabere kalması halinde kupadan elenme ihtimali bulunan Fırtına, 4 puan ile grupta lider. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Vişça, Zubkov, Sikan, Banza.

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Hojer, Taha, Berkay, Abdülkadir, Akintola, Mithat, Ali Sowe, Olawoyin.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

İLK 2 ÇEYREK FİNALDE

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

NWAKAEME BELLİ DEĞİL

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik.

TÜRKİYE KUPASI A SPOR CANLI İZLE

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, kazanırsa, çeyrek final biletini alacak. Beraberlik halinde ise Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre Trabzonspor ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Karadeniz devi bu yıl kupayı hedefliyor.

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