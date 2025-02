Trabzon coştu

Trabzonspor, Bodrum FK, Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor'un ardından dün de Gaziantep FK'yı devirdi. İçerde oynadığı üst üste 5'inci maçından da zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol attı, 2 gol yedi.

ALKIŞLAR LUNDSTRAM'A

Trabzon'un İngiliz yıldızı Lundstram, dün Gaziantep maçında sergilediği performansla alkış aldı. Oyun içinde takımına oldukça büyük katkı sağlayan Lundstram, 20'nci dakikada net bir pozisyondan da yararlanamadı.

SEDYEYLE ÇIKTI

Gaziantep FK'nın Fransız yıldızı Quentin Daubin, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncunun dizine Lundstram'ın topuğu çarptı. Daubin sedyeyle oyun terk etti. Yerine ise 24'üncü dakikada Ogün Özçiçek girdi.

STEFAN SAVIC DÖRDÜNCÜ KEZ

Sezon başında transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Stefan Savic, dün yine 11'de maça başladı. Sakatlık sonrasında Sivas mücadelesinde 23 dakika görev yapan tecrübeli stoper, dün üst üste 4.kez 11'de görev aldı ve bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

OZAN VE CHAM'A GÜNEŞ'TEN KESİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçının 11'inde Beşiktaş derbisine göre iki değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda sahaya sürdüğü Ozan Tufan ile Cham'ı yedek kulübesine çekti ve bu iki oyuncunun yerine Lundstram ve Zubkov'u görevlendirdi.

40 KİŞİ TEMİZLEDİ

Trabzon'da karşılaşma öncesi yağan kar, saha zemininde birikti. Bordo-mavili kulüpte görevli 40 çalışan an be an sahayı temizledi. Saha futbol oynamaya elverişli hale getirildi ve karşılaşma tam zamanında başladı.

ÜÇ EKSİK VARDI

Trabzonspor, dünkü maçta üç futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Draguş ve yeni transfer Folcarelli, Gaziantep mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Sakatların durumu yakından takip ediliyor.

MENDY GÜVENCESİ

Batista Mendy, Gaziantep FK maçındaki mücadelesiyle yine takdir kazandı. Stoperden asıl mevkisi ön liberoya geçtikten sonra hünerlerini sergilemeye başlayan Fransız oyuncu, dün de kendisine verilen görevi harfi harfine yerine getirdi. Mendy, 80'inci dakikada yerini Hüseyin Tükmen'e bıraktı.

FIRTINA'DA PENALTI TEPKİSİ

Trabzonspor-Gaziantep maçının 84'üncü dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, Malheiro'nun rakibine yaptığı hamle sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar ve camia 'penaltının çok ucuz' olduğunu ve Karaoğlan'ın hata yaptığını dile getirerek, tecrübeli düdüğe büyük tepki gösterdiler.