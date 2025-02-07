Trabzonspor, İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmasının ardından ısınma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına sürdürecek.