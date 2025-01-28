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Serginho önerisi
Menajerler, Viborg takımında forma giyen Serginho'yu Trabzonspor'a önerdi. Danimarka kulübü ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan 23 yaşındaki sağ kanadın piyasa değeri 1.7 milyon euro. 1.83 boyundaki futbolcu, sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusunun aynı anda Beşiktaş'a da önerildiği dile getirildi. Viborg ile çıktığı 45 maçta 5 gol atan ve 19 da asist yapan futbolcu, Zubkov transferi olmazsa gündeme gelebilir.
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