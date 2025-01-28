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Haberler Trabzonspor Ikone bekleniyor

Ikone bekleniyor

Fırtına'nın transfer listesinde bir diğer önemli isim ise Fiorentina'nın Fransız kanat oyuncusu Jonathan İkone. İtalya Serie A ekibiyle 5 taksit halinde 5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlanmışken, 26 yaşındaki oyuncunun henüz kararsız olması transferin önünde engel teşkil ediyor. Bordo-mavililer, 1.75 boyundaki futbolcunun kararını bekliyor. İkone de sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Ikone bekleniyor
Fırtına'nın transfer listesinde bir diğer önemli isim ise Fiorentina'nın Fransız kanat oyuncusu Jonathan İkone. İtalya Serie A ekibiyle 5 taksit halinde 5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlanmışken, 26 yaşındaki oyuncunun henüz kararsız olması transferin önünde engel teşkil ediyor. Bordo-mavililer, 1.75 boyundaki futbolcunun kararını bekliyor. İkone de sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor.
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