Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde! Dev projeyi açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi'nde konuştu. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için şehirde tam eğitim merkezi projesini hayata geçireceklerini duyuran Başkan Erdoğan, ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesislerin 10 yıllığına bordo mavililere tahsis edileceğini belirtti.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde Kamp Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Ayrıca merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler ve sosyal yeşil alanlar bulunacak.

Ayrıca Şenol Güneş Spor Tesisleri içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."