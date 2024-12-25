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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un en istikrarlısı Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un en istikrarlısı Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır bordo mavililerin en istikrarlı ismi oldu. Milli eldiven, Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi. Uğurcan, bu 16 müsabakanın 6'sında da kalesini gole kapamayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 16:17
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Trabzonspor'un en istikrarlısı Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi. Uğurcan, bu 16 müsabakanın 6'sında da kalesini gole kapamayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışırken, takım kaptanı Uğurcan Çakır da kalede güven vermeyi sürdürüyor. Yüzde 76'lık kurtarış oranıyla Süper Lig'in en başarılı kalecileri arasında yer alan Uğurcan, yaptığı kritik müdahalelerle takımını ayakta tutmaya devam ediyor.

HER MAÇTA İSTİKRAR VE GÜVEN

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de oynanan 16 maçın tamamında forma giydi. Sahada gösterdiği istikrar ve liderlik vasfıyla hem teknik ekibin hem de taraftarın takdirini kazanan Çakır, geride kalan maçlarda toplam 22 gole engel olamasa da yaptığı kritik kurtarışlarla da gidişatın daha kötü olmamasında önemli rol oynadı.

YÜZDE 76'LIK KURTARIŞ ORANI

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri olan Uğurcan Çakır, yüzde 76'lık kurtarış oranıyla dikkat çekiyor. Her maçta ortalama 6-7 kurtarış gerçekleştiren başarılı file bekçisi, özellikle zorlu anlarda yaptığı müdahalelerle Trabzonspor'un puan kayıplarını engelledi. Hem kalede sergilediği performans hem de saha içindeki liderliğiyle öne çıkan Çakır, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de en güvendiği isimlerden biri oldu.

Uğurcan, geride kalan 16 maçta maç başına 1.38 gol ortalaması da yakaladı.

ŞENOL GÜNEŞ: "O TÜRKİYE'NİN EN İYİ KALECİSİ DURUMUNDA"

Teknik Direktör Şenol Güneş, takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan övgüyle söz ediyor. Çakır'ın, Türkiye'nin en iyi kalecisi konumunda olduğunu belirten Güneş, "Yetenekleri var. Hem kendi karakteri hem de oyuncu karakteri güçlü. Bu başarılı dönemini devam ettirmeli. Onun neler yaptığını bizler gibi herkes görüyor. Devamlılık diliyorum. Şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi durumunda" diye konuştu.

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