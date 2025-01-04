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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: İlk 3'te olmak için...

Trabzonspor'da Şenol Güneş: İlk 3'te olmak için...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 19:44
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Trabzonspor'da Şenol Güneş: İlk 3'te olmak için...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Yeni bir yıla girdik. Herkesin kandiline hayırlı olsun dedik. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Hayatı da devam ettirmeye çalışıyoruz. İki takım içinde eksikler olabilir. Daha önceden beri gelen sakatlarımız var. Edin ve Draguş'un sakatlığı ve Mendy'in cezası var. Yabancıların dışarıya gittiği zaman sorunlar olabiliyor. Sahaya çıkacak iki takımda eksik çıkmayacak. Onların durumu oldukça iyi bizim durumumuz bize yakışmıyoruz. Hala ilk 3'de olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Umarım güzel bir maç olur kazanan olmak istiyoruz.

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