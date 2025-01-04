Gözler Banza’da

Bordo-mavili takımda hücum gücü olarak Simon Banza ve Muhammed Cham ikilisi öne çıkıyor. Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Banza, 10 gol, 1 asistle 11 gole direkt etki etti. Gol krallığı yarışında son derece iddialı olan 28 yaşındaki forvet, Samsunspor maçı öncesi Şenol Güneş'in yine en önemli kozu olacak.

CHAM KENDİNİ BULDU

Cham de son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Şenol Güneş'le beraber çıkışa geçen 24 yaşındaki orta saha son 5 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı ve performansıyla beğeni topladı.