2024 kabus gibi geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, 2024 yılını sıkıntılı geçirdi. Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde 37, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar maç olmak üzere toplam 49 karşılaşmaya çıktı. Fırtına, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

SÜPER LİG'DE 16 GALİBİYET

Karadeniz devi, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet gördü. Bordomavililer, geçen sezon ligi 67 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık bölümünü 19 puanla 13. sırada tamamladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA HÜSRAN YAŞADI

Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 3. turda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi. Konferans Ligi'nde play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda elendi.

AVCI GİTTİ, GÜNEŞ GELDİ

2024 yılında teknik direktör Abdullah Avcı ve Şenol Güneş olmak üzere iki teknik adam görev yaptı. Avrupa kupalarında büyük hüsran yaşayan ve ligde istediği sonuçları alamayan Karadeniz devinde Abdullah Avcı ile yollar ayrılırken, ligin ikinci karşılaşmasına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkıldı. Ardından Şenol Güneş geldi.

DOĞAN, TEKRAR SEÇİLDİ

1 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, seçime tek aday giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan tekrar başkanlığa seçildi. Ertuğrul Doğan, Hayri Gür Salonu'nda yapılan genel kurulda 2 bin 595 oyun bin 581'ini alarak ikinci kez başkan oldu.

İDEAL 11 OLUŞMADI

Süper Lig'de 19 puanla 13'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Şenol Güneş'in en büyük sorunu ideal 11'i oluşturamamak oldu. Stoper hattında İlk 4 maçın 3'üne (Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş) Denswil-Savic ikilisi ile sahaya çıkan Fırtına, 5'inci haftadan sonra (2'nci hafta bay geçildi) stoper hattında hem sakatlıklar hem de oyuncu formsuzluklarının etkisiyle sürekli değişikliğe gitti. Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maça; tam 8 farklı stoper tandemi denedi.

SAVUNMA KAOSU

Sakatlıklar nedeniyle stoper mevkisinde bir türlü ideal ikiliyi oluşturamayan teknik direktör Şenol Güneş geride kalan haftalarda bu mevkide 8 ayrı tandemle sahaya çıktı.

SAVIC ÜZÜNTÜSÜ

Yeni transfer Savic, ilk 11'de yalnızca 3 maça çıktı. 149 dakika sahada kalabilen Karadağlı stoper, sadece Beşiktaş karşılaşmasında 90 dakika süre aldı. 33 yaşındaki yıldız bu sezon toplam 19 maç kaçırmış oldu.

MENDY 8 KEZ STOPERDE

Orta saha Mendy, 8 kez stoper olarak ilk 11'de görev aldı. Kadro dışı kalan isimlerden Denswil de 8 kez sahaya ilk 11'de çıkarak Mendy ile beraber ilk yarıda stoperde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Diğer stoper oyuncuları Lundstram 4, Savic 3, Batagov 3, Serdar Saatçı 3, Hüseyin Türkmen 2 ve Ali Şahin Yılmaz 1 maçta ilk 11'de stoperde şans bulan isimler oldu.

BATAGOV İLE 270 DAKİKA

Stoper Batagov ise bu sezon ligde 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Ukraynalı, toplam 270 dakika süre buldu. Batagov 6 maçta yedek beklerken sakatlığı sebebiyle ligde tam 6 maç kaçırdı.

SERDAR 6 MAÇ OYNADI

Bir diğer yeni transfer Serdar Saatçı da bu sezon toplam 6 maçta görev aldı. Toplam 310 dakika sahada kalan 21 yaşındaki stoper, sadece 3 maçta ilk 11'de şans bulabildi.