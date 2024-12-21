Barisic de yolcu

Glasgow Rangers'tan ayrıldıktan sonra transfer edilen Barisic, teknik ekip tarafından yeni sezonda düşünülmüyor. 32 yaşındaki Hırvat sol bekin devre arasında gönderilmesi gündemde. Şu ana kadar 11 maça çıkan Barisic'in sözleşmesi 2026'da bitecek.

MUTLAKA DÜZELECEK

Şota Arveladze, Trabzonspor ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şota, "Trabzonspor'a bir şey olmaz. Her şey kendi kendine düzelir. 6-7 maç kazanarak toparlanır. Şenol Hoca ve yönetim bence karışık değil. Düzelmeme şansı yok" dedi.

İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın 19.00'da Bodrum FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, rakibiyle tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu kritik müsabakada iki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Fırtına 15 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 16 puan elde etti ve 15. sırada yer aldı.

FIRTINA'NIN RAKİBİ JUVENTUS

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu'nda Boşnak temsilcisi Sarajevo'yu eleyerek adını son 32 turuna yazdıran Trabzonspor U19 Takımı'nın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde bordo mavililerin rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 32 turunda Fırtına ev sahibi olacak. Karşılaşma 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak.

ALİ BEYAZLI: TURU GEÇERİZ

U19 Takımı'nın Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Juventus'u yorumladı. Beyazlı, "Juventus ile eşleşmek, hem gençlerimizin kendilerini uluslararası düzeyde test etmeleri hem de Trabzonspor Akademisi'nin gücünü bir kez daha göstermeleri adına büyük bir fırsat. Turu geçeceğiz" ifadelerini kullandı.