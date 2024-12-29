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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!

TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!

Son dakika haberi: Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Samsunspor maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli eldiven, hakkında çıkan Galatasaray transfer iddialarını yanıtladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:41 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:46
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TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Samsunspor maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli eldiven, Galatasaray transfer iddialarını yanıtladı.

Uğurcan Çakır: "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Bu takımın kaptanıyım. Bundan dolayı gururluyum. Şehrimi, takımımı seviyorum. Bana gelen bir duyum yok. Ben çok bu işlerle ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HEDEFİM VAR"

"Tabii ki her zaman Avrupa hedefim var, şu anda da var. Kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda, "Neden gitmedim?" demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan onun sözünü aldım. Net bir teklif gelirse, oturur başkanımızla değerlendiririz."

"G.SARAY VE ST. GALLEN MAÇI..."

"Bu sezon Galatasaray maçına çok üzüldüm. St. Gallen maçında penaltılarda elendiğimizde de çok üzülmüştüm." dedi.

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