14 maç 14 farklı kadro

Sezon başında 13 transfer gerçekleştirerek kadroda büyük bir değişikliğe giden Trabzonspor'da ideal kadro bir türlü oluşturulamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, arayışlarını sürdürse de istediği 11'i oluşturamadı. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 maçın tamamında farklı kadroyla sahaya çıktı. Üst üste hiçbir maça da aynı kadroyla başlayamayan Fırtına'da futbolcular birlikte oynama alışkanlığı da kazanamadı.

SKORU TUTAMIYOR

Bu sezon ligde üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan Trabzonspor, özellikle skor olarak öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geride kalan periyotta öne geçtiği karşılaşmalarda tam 13 puan yitirdi.

Rakipler 10 kişi kalınca

Göztepe ve Alanyaspor gibi rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlarda da istediği sonuçları alamadı. Bu mücadelelerin 2'sinde mağlup olurken, yalnızca birinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

NWAKAEME'YE ÖZEL PROGRAM

Berabere sona eren Kasımpaşa maçında oyuna ikinci yarıda girmesine rağmen takımı sırtlayan Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Galatasaray derbisine ilk 11'de başlaması beklenen 35 yaşındaki sol kanat, sakatlıktan çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle Nijeryalı yıldıza bu hafta özel bir program uygulanacak.

KRİTİK BİR PERİYOT

Devre arasına kadar Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo-Mavililer, deplasmanda Galatasaray ve Samsunspor'la karşılaşırken, iç sahada Bodrum FK ve Antalya maçlarına çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, ateş hattından bir an önce uzaklaşmak adına bu dört maçlık süreçten maksimum puanı çıkarmayı hedefliyor.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Fırtına, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Cuma günü oynanan Kasımpaşa maçı sonrası iki gün izin yapan bordo-mavililer, derbi hazırlıklarına başlıyor. Derbilerde en son geçen sezon deplasmanda (4 Kasım 2023) Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, ardından oynadığı 5 büyük maçı kazanamadı.