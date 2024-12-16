Trabzonspor'dan flaş hakem paylaşımı! "Sarı kart nedir..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a tepki göstediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri yer aldı.

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