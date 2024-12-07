Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonsporlu oyuncuların maçın bitiş düdüğü ile verdikleri görüntü her şeyi anlatıyor. Oyuncuların öz güvenleri sıfıra inmiş. Bu takım, ruhunu kaybetmiş. Şenol Güneş ne yapsa olmuyor. Yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemini bekliyor. Kale hariç her mevkiye kaliteli oyuncu şart. Banza bile yeterli değil. İki tane akıl almaz gol kaçırdı. Trabzonspor taraftarı kahroluyor! Taraftar, zirveyi, şampiyonluğu geçti… Artık sadece savaşan bir takım istiyor.

Ama bu takım kağnı gibi… ne savaşıyor, ne yardımlaşıyor; ne de skora baş kaldırıyor! Her oyuncu 'bitse de gitsek' havasında! Bitse de gitsek havası, Trabzonspor'u yedi bitirdi maalesef! Ligde 14. maçını oynadı Trabzonspor! Futbol olarak 1 santim ilerleme yok, yerinde sayıyor takım. Kötü skorlar, kötü oyun alışkanlık haline geldi. Bu tabloya sahada reaksiyon gösteren, isyan eden yok! İlerisi için de bir umut ışığı yok! Çözümsüzlük var! Herkes umudunu transfere bağlamış ama; şu unutulmasın! Geçen sezon ligi üçüncü bitiren takıma 13 yeni transfer yapıldı. Sonuç ortada! Tez konusu olur!