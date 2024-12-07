Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
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Trabzonsporlu oyuncuların maçın bitiş düdüğü ile verdikleri görüntü her şeyi anlatıyor. Oyuncuların öz güvenleri sıfıra inmiş. Bu takım, ruhunu kaybetmiş. Şenol Güneş ne yapsa olmuyor. Yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemini bekliyor. Kale hariç her mevkiye kaliteli oyuncu şart. Banza bile yeterli değil. İki tane akıl almaz gol kaçırdı. Trabzonspor taraftarı kahroluyor! Taraftar, zirveyi, şampiyonluğu geçti… Artık sadece savaşan bir takım istiyor.
Ama bu takım kağnı gibi… ne savaşıyor, ne yardımlaşıyor; ne de skora baş kaldırıyor! Her oyuncu 'bitse de gitsek' havasında! Bitse de gitsek havası, Trabzonspor'u yedi bitirdi maalesef! Ligde 14. maçını oynadı Trabzonspor! Futbol olarak 1 santim ilerleme yok, yerinde sayıyor takım. Kötü skorlar, kötü oyun alışkanlık haline geldi. Bu tabloya sahada reaksiyon gösteren, isyan eden yok! İlerisi için de bir umut ışığı yok! Çözümsüzlük var! Herkes umudunu transfere bağlamış ama; şu unutulmasın! Geçen sezon ligi üçüncü bitiren takıma 13 yeni transfer yapıldı. Sonuç ortada! Tez konusu olur!
MUSTAFA ÇULCU – PENALTILAR DOĞRU
Trabzonspor son oynadığı Alanya maçının kadrosundan 4 farklı isimle sahaya çıktı. Savunmada; Serdar, sol bek Eren, ön liberoda Lundstram ve genç Cihan'ın yerine usta Vişça'yı 11'de görevlendirdi. Kasımpaşa top rakipteyken takım boyunu kısaltıyor. Ouanes ve Fall geriye yardıma gelerek kalabalık savunma yapıyor. Trabzonspor, kanat beklerini ileriye çıkardığında, pusuya yatmış avını beklercesine Kasımpaşa kanat forvetleriyle kontratağa kalkıyor. Merkez orta saha boş, genellikle kanatlardan hücum geliştiriyor. Kaleci Uğurcan'ın yaptırdığı penaltı çok acemiceydi. İkinci yarı Şenol Hoca doğru hamle yaptı, risk aldı. Trabzonspor oyuna hakim, rakip alanda merkezden, kanattan gol arayışı içinde... Geriye yaslanan ve kontratak oynayan bir Kasımpaşa seyrettik. Maç gitti, geldi beraberlikle bitti. Son dakikaları çok keyifli bir maç oldu.
Zorbay Küçük ligimizin tecrübeli hakemi... Hatasız maç yönetmek için tedirgin ve temkinliydi. Her iki yardımcının erken kalkan ofsayt bayraklarına uymayarak oyunu devam ettirmesi artısıydı. Cham'a yapılan taktik faulleri hakem çözmeliydi. Kasımpaşa lehine VAR çizgi kontrolü ile verilen penaltıda temas tam çizgi üzerinde (çizgiler kapladıkları alanlara dahildir) penaltı doğru. Trabzonspor lehine VAR'dan verilen topsuz alanda Kasımpaşa ceza alanı içinde Rodrigues'in Enes Destan'ın göğsüne avuç içi ile yaptığı hareket sarı ve penaltı kararı doğru. Bu hareketi bu seviyede bir oyuncu niye yapar? VAR'ın olduğunu yakalanacağını unuttu herhalde...Kasımpaşa'nın attığı 3. golde Ben Ouanes ofsayt tespit ve iptal doğru. Şaka gibi 2'nolu yardımcı böyle açık bir ofsaytı nasıl kaçırır? Anlamış değilim!
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