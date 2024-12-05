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Haberler Trabzonspor Kaptandan garanti

Kaptandan garanti

Kaptan Uğurcan Çakır Kasımpaşa maçıyla güzel günlere doğru yol alacaklarını söyledi. Ligde gelinen noktanın herkeste olduğu gibi kendilerinde de hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan 28 yaşındaki eldiven, "Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ama bu durumu düzeltmek ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek bizim elimizde. Trabzonspor'u içine düştüğü girdaptan çekip çıkaracağız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Kaptandan garanti
Kaptan Uğurcan Çakır Kasımpaşa maçıyla güzel günlere doğru yol alacaklarını söyledi. Ligde gelinen noktanın herkeste olduğu gibi kendilerinde de hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan 28 yaşındaki eldiven, "Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ama bu durumu düzeltmek ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek bizim elimizde. Trabzonspor'u içine düştüğü girdaptan çekip çıkaracağız" dedi.
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