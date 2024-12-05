Fırtına'yı Galatasaray maçı öncesi bekleyen tehlike: Uğurcan ve Banza sarı kart sınırında!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı kart sınırında bulunan Uğurcan Çakır ve Simon Banza bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekler.
Trabzonspor ve Kasımpaşa arasında Papara Park'ta oynanacak müsabaka 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.