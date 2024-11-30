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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyun öyle bir hale geldi ki...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyun öyle bir hale geldi ki...

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Alanyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 22:22
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Oyun öyle bir hale geldi ki...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile döndü. Karşılaşmaya önde başlayan Fırtına, üstünlüğünü korumayı başaramadı.

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OYUN ÖYLE BİR HALE GELDİ Kİ..."

Oyun öyle bir hale geldi ki... Her şey bizim kontrolümüzde, gol de bulduk, arkasından pozisyonlar da bulduk. Hiç gereksiz bir pozisyonda penaltı. İlk yarıda ortada penaltı dışında olumsuz bir şey yok. İkinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünürken, rakibin atak yaptığı 10-15 dakika var, golü de yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik.

"EĞER BU MAÇTA 10 DAKİKA VERİLİYORSA..."

Rakip 10 kişi kaldı ama ondan sonra oyun yok, bizimkiler panikle oynamaya başladı. Tedaviler, sakatlıklar, atılmayan fauller, taçlar. Eğer bu maçta 10 dakika veriyorsa, diğer maçlarda neden 12-15 dakika verilmiyor onu anlamıyorum. Pozisyonlarımız var ama telaşımız daha fazla pozisyona engel oldu. Oyunun akılcı tarafının dikkatini kaybedince rakip 3 puanı aldı. Böyle bir sonucu beklemiyorduk.

"RAKİBİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ OLDUK"

68-76 arası 15 saniyelik oyun dışında oyun devamlı durdu. Oyunun ritmi tamamen kayboldu. 10 dakika uzatma verildi, 20 dakika verilse de olurdu. Ama oyunu oynatmayan düzen vardı. Karşımızda 13 oyuncu varmış gibi oynadık. Biz de o bölümde rakibin bu tuzağına düşmüş olduk.

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