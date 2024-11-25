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Haberler Trabzonspor Cham: Bu maçla ritmimi bulmuş oldum!

Cham: Bu maçla ritmimi bulmuş oldum!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 kez ağları sarsma başarısı gösteren Muhammed Cham karşılaşmanın ardından konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 22:20
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Cham: Bu maçla ritmimi bulmuş oldum!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmada 3 kez ağları sarsma başarısı gösteren Muhammed Cham karşılaşmanın ardından konuştu.

İŞTE CHAM'IN SÖZLERİ:

Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti.

Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum.

Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz.

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