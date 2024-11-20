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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan!

Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan!

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek adaylığı ile gerçekleşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 20:54
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Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan!

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Ziya Bey Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, daha önce adaylığını açıklayan Necati Selvitop'un genel kurula katılabilmek için gerekli yüzde 5'lik üye imza sayısına ulaşamadığını söyledi.

Adaylık için gerekli imza sayısına erişilemediği için başkanlık seçimine tek adayla girileceğini ifade eden Ören, Selvitop'a çalışmaları için teşekkür ederek, Trabzonspor'a katkılarının devam edeceğine inandığını kaydetti.

Selvitop ise kongre sürecine kısa bir süre kala adaylığını açıkladığına işaret ederek, yaklaşık bir haftalık süre içerisinde 471 imza topladıklarını fakat 29 imza daha bulamadıkları için başvuru şartlarını sağlayamadıklarını ifade etti.

Seçime girememiş olsa da mevcut yönetime desteklerinin süreceğini vurgulayan Selvitop, kongrenin tüm Trabzonsporlulara hayırlı olmasını temenni etti.

Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

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