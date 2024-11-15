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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Seko Fofana bombası! Kısa süre içinde...

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Seko Fofana bombası! Kısa süre içinde...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 225foot sitesi, bordo mavili kulübün, Al Nassr’ın El İttifak’a kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı istediğini duyurdu. Fofana’nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Seko Fofana bombası! Kısa süre içinde...

Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Milli arayı fırsat bilerek bu konuda planlamalarını yapan bordo mavililer şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Tam da bu esnada sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. 225foot sitesinin haberine göre; Karadeniz devi, Al Nassr'dan El İttifak'a kiralanan Seko Fofana ile ilgileniyor. Fırtına'nın 29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha için yakın zamanda Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Al Nassr ile 26 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa futboluna dönmek isteyen Fofana'nın El İttifak'tan yılda 15 milyon euro'nun üzerinde maaş aldığı belirtiliyor.

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Fildişili Milli Takım formasını 22 kez giyen Fofana, 7 kez fileleri sarstı.

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