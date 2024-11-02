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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk futbol tarihindeki en büyük stat sponsorluğunu gerçekleştirdik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en yüksek bütçeli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 10:58
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk futbol tarihindeki en büyük stat sponsorluğunu gerçekleştirdik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un çok büyük bir vergi borcu var. Onun dışında bizim piyasaya borcumuz 1 milyar seviyelerinde. Mevcut vergi borcunun da faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur."

"TÜRK FUTBOL TARİHİNDE EN BÜYÜK SPONSORLUK"

Stat sponsorluğu hakkında konuşan Doğan, "Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünden kurtulmasını sağladık. Bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en yüksek bütçeli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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