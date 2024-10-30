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Haberler Trabzonspor

4.5 milyon euro ödendi

Fırtına'nın, Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu kötü performans, yapılan 13 transferin sorgulanmasına neden olurken, özellikle Serdar Saatçı ve Batagov'un durumu tepkileri beraberinde getiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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4.5 milyon euro ödendi

Fırtına'nın, Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu kötü performans, yapılan 13 transferin sorgulanmasına neden olurken, özellikle Serdar Saatçı ve Batagov'un durumu tepkileri beraberinde getiriyor. Bordo-mavili kulüp geleceğe yatırım olarak transfer ettiği iki oyuncunun bonservisine 4.5 milyon euro ödedi. Ancak geride kalan süreçte iki ismin de kayıplarda olduğu görülüyor.

NİYE ALINDILAR!

Serdar Saatçı şu ana kadar 109 dakika forma giyerken, Batagov ise henüz forma ile tanışamadı. İki oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 50 milyon TL kazanırken, takıma herhangi bir katkıda bulunmamaları, "Niye alındılar?" sorusuna neden oluyor.

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