Trabzonspor deplasmanda ilk galibiyetini arıyor! İşte Şenol Güneş'in Göztepe maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak. Karadeniz devinin bu maçta iki hedefi var. Ligde geçen hafta Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, İzmir deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor. Ayrıca Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken, bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı.

İKİ BASAMAK YÜKSELMİŞTİ

Abdullah Avcı ile Sivas'tan 0-0'la dönen Fırtına'nın İhsan Derelioğlu ile Eyüp ile oynadığı maç da 0-0 bitti. Trabzonspor, 5. kez takımın başına getirilen Güneş ile de Gaziantep FK ile 0-0, Hatay ile de 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz haftaya 10. sırada giren ve 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle iki basamak yükselen Fırtına, aynı puanda olduğu (12) yedinci Göztepe'yi devirerek yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Papara Park'ta dış sahaya oranla daha başarılı sonuçlar elde eden Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi keyifler yerinde.

FIRTINA 16-5 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 28'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta karşı karşıya geldi. Fırtına'nın 16, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken; 10 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer bu periyotta 50, sarı kırmızılılar ise 25 gol attı. İki takım arasında en son Süper Lig'de 12 Mart 2022'de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 aldı.

ÇIKIŞ İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ

Fırtına, yükselişe geçmek için Göztepe ile oynayacağı müsabakayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu durumu oyuncularına bir motivasyon unsuru olarak sunarken, hızlı oyun felsefesi ve daha fazla mücadele etme isteğiyle, Trabzonspor'u üst sıralara taşımayı hedefliyor.

HIZLI OYUN VE PRES

Şenol Güneş, takımın oyun anlayışını değiştirme kararıyla, oyuncularının hız ve çevikliğini ön plana çıkaracak bir sistem üzerinde duruyor. Hızlı paslaşmalar ve presle rakiplerini boğmayı hedefleyen 72 yaşındaki teknik adam, böylece maç içinde yüksek tempoda oynamayı planlıyor. Bu yeni strateji, takıma hem öz güven kazandıracak hem de taraftarların coşkusunu artırmayı hedefliyor.

HİÇ YENİLGİLERİ YOK

Bordo-mavililer, Göztepe maçına kilitlendi. İzmir ekibi, evindeki son 3 maçı kazanırken, Fenerbahçe karşısında ise 2. haftada 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getirmişti. Taraftarı önünde 10 puan toplayan Göztepe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmak isteyen Fırtına'da, Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor.

SİMON BANZA ŞOV

Konya ve Hatay maçlarında 3 kez fileleri havalandıran Banza, 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesinde suskun kalmıştı. 28 yaşındaki santrfor, antrenmanlarda hırs yaptı. Kongolu forvet, çift kale maçlarda attığı gollerle teknik heyetten alkış alırken, Göztepe deplasmanında Fırtına'nın en önemli hücum silahı.

NWAKAEME HAZIR

Sakatlığı nedeniyle Hatay ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almayan Anthony Nwakaeme, tamamen iyileşti. Teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen ve hazır olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, Göztepe kafilesinde yer alıyor.

DÖRT PUAN ALDI

Ligde 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor, puanların 4'ünü sadece dış sahada toplayabildi. Karadeniz devi, 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak deplasman maçlarında 1 puan ortalaması ile oynadı. Fırtına, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 8 puan çıkardı

SADECE BİR GOL ATTI

Trabzonspor, deplasmanda gol atmakta zorluk yaşadı. Bordo-mavililer; Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında fileleri sarsamazken; sadece Hatayspor maçında 1 gol buldu. Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü Banza kaydetti.

ALTI PUAN DEĞERİNDE

Teknik direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı. Deneyimli teknik adamın, "Kazanıp çıkışımızı sürdürmeliyiz. Deplasmanda henüz galip gelemediğimiz için bu maç 6 puan değerinde bir karşılaşma" dediği öğrenildi. Basit top kayıpları konusunda ise oyuncularının dikkatini çeken Güneş "Daha iştahlı, daha hücuma giden bir takım görmek istiyorum" uyarılarında bulundu.

2 MEVKİ VE 2 KARAR

Şenol Güneş'i Göztepe maçı öncesi tatlı bir sıkıntı bekliyor. Tecrübeli hoca, birçok bölgede artan rekabetten memnun, Özellikle defansif orta sahada Lundstram ile Okay, ofansif orta sahada ise Bardhi ile Cham arasındaki rekabetten mutlu olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında bir tercih yapacak olan Güneş, sakatlığı geçen Denswil'i ise stoperde yine Mendy'nin yanında değerlendirmesi bekleniyor.

AYDIN YÖNETECEK

26 Ekim Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Göztepe- Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Fırtına, Bursa bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Bordo mavililer, Aydın ile çıktığı son maçta Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Mputu, Silva, Ogün, Matsuki, Dennis, Solet, Juan, Romulo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cham, Dragus, Banza