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Haberler Trabzonspor

Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız

Trabzonspor’un her zaman ligde zirveyi zorlayacak bir takım olduğunun altını çizen Teknik Direktör Şenol Güneş, “Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız

Trabzonspor'da her zaman hedefin zirve mücadelesi olduğunu kaydeden Şenol Güneş şu sözleri kullandı: "Benim hırsım oyuncuya yansıyacak, oyuncunun hırsı tribüne yansıyacak. Hepsi bir enerji olacak ve doğru oynayacağız. Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Devreye kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız tereddüdüne düşüyoruz şu an. Üste bakıyoruz yokuz. Çok kötü bir görüntü. Trabzonspor aşağıları kabul edemez, mümkün değil."

BİR TANESİ ŞAMPİYON

4 büyük takım için belirleyici sonucun şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Fenerbahçe oyuncu üretti, sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. 4 takım aynı parayı harcasa da bir tanesi şampiyon olacak. Oyuncu satıp gelir elde etmek de başarı ve önemli" dedi.

DURDURSUNLAR GÖRELİM

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, önemli olan kendi futbollarının olduğunu ve kendi oyunlarına bakacaklarını dile getirerek, "Biz doğru oynayacağız. Ondan sonra bizi durdursunlar da görelim bakalım. Şu anda sahada yapılanları da kim ne yapıyor biliyorum. Ama ona gerek yok, o sonranın işi" diye ekledi.

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