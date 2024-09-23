  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Keyifler yerinde

G.Antep FK’ya konuk olacak Trabzonspor’da hazırlıklar tamamlanırken futbolcuların keyifli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Bordo-mavililer bugünkü 90 dakikaya odaklandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Keyifler yerinde

Fırtına, Süper Lig'de 6. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da son antrenman gerçekleşti, hazırlıklar tamamlandı. Bordo-mavili takımın son antrenmanında futbolcuların morallerinin son derece yüksek olduğu gözlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmandan özellikle oyuncuların neşeli anları dikkat çekti

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda yüksek tempo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı belirtildi. Şenol Güneş'in futbolculara tek tek taktik planları aktardığı bildirildi. Gaziantep FK'ya karşı oynanacak olan oyununun son detaylarının şekillendirildiği çalışma sonrası Trabzonspor kafilesi özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

İşte Mourinho'nun öne çıkan hataları!
Yönetimden oyunculara prim müjdesi!
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
F.Bahçe'de Ali Koç ile tarih tersten yazıldı!
Fenerbahçe'den Arjantinli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! Van Bronckhorst'tan Ajax maçı sözleri! 00:03
Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! Kartal 3 puanı 90+3'te aldı! 00:03
Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Kartal evinde hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 00:03
Daha Eski
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve... 00:03
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! Sıralamada büyük değişim 00:03
Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! 00:03
Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! Ferdi sinirlendi, rakiple tartıştı! 00:03
Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... Jose'ye sert sözler: Gevezelik değil... 00:03
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 00:03