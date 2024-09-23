Keyifler yerinde

Fırtına, Süper Lig'de 6. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da son antrenman gerçekleşti, hazırlıklar tamamlandı. Bordo-mavili takımın son antrenmanında futbolcuların morallerinin son derece yüksek olduğu gözlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmandan özellikle oyuncuların neşeli anları dikkat çekti

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda yüksek tempo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı belirtildi. Şenol Güneş'in futbolculara tek tek taktik planları aktardığı bildirildi. Gaziantep FK'ya karşı oynanacak olan oyununun son detaylarının şekillendirildiği çalışma sonrası Trabzonspor kafilesi özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.