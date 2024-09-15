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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş Beşiktaş maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 19:32 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 19:36
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Şenol Güneş Beşiktaş maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Heyecanlıyım, sorumluluğumu biliyorum. Evet zorluklar var bunun farkındayız.

Takımdaki oyuncular çok değerli. Bizde bize yakışan futbolu oynayacağız.

Ligde daha dengeler oturmadı. Bu maçı kazanbildiğimiz anda çok daha mesafe alacağız.

Oyunumuzla rakibe oyunu kabul ettireceğiz.

Formda olan oyuncular var. Bunları değerlendireceğiz.

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