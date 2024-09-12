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Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Gift Orban müjdesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'ya son olarak yakından ilgilendiği yıldız futbolcu Gift Orban'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Gift Orban müjdesi!

Trabzonspor'un Gift Orban aşkı bitmek bilmiyor. Fransız medyasından mvz-sport'ta yer alan habere göre, Lyon Orban'ı göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Trabzonspor geçen hafta yaptığı teklif ile 1 milyon Euro'luk 1 yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma seçeneği sundu.

Orban'a geçen Ocak ayında 12 milyon Euro ödeyen Lyon'un ise bu rakamı 8 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı, aynı zamanda da sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği belirtiyor.

Fransız medyası Trabzonspor'un bu transferi bitireceğini iddia etti.

Bordo-Mavili Yönetimin Lyon ile son bir görüşme yapacağı ve transferi noktalamaya çalışacağı bildirildi. Fırtına'nın bu transferi gerçekleştirdikten sonra kadrosundan 1 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekiyor.

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