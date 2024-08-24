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Uğurcan duvar ördü

Sezona oldukça iyi giren Uğurcan Çakır, St. Gallen maçında da kalesini gole kapattı. 4 şutta rakibine gol izni tanımayan kaptan, bu sezon 6 maçında 4. kez bu başarıyı yakaladı. Ruzomberok (2) ve Sivasspor maçlarında gol yemeyen tecrübeli eldiven, Rapid Wien eşleşmesinde inanılmaz kurtarışlara imza atmasına rağmen kalesinde iki maçta 3 gole engel olamamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Uğurcan duvar ördü
Sezona oldukça iyi giren Uğurcan Çakır, St. Gallen maçında da kalesini gole kapattı. 4 şutta rakibine gol izni tanımayan kaptan, bu sezon 6 maçında 4. kez bu başarıyı yakaladı. Ruzomberok (2) ve Sivasspor maçlarında gol yemeyen tecrübeli eldiven, Rapid Wien eşleşmesinde inanılmaz kurtarışlara imza atmasına rağmen kalesinde iki maçta 3 gole engel olamamıştı.
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