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Abdullah Avcı'dan Rapid Wien maçı sonrası flaş transfer sözleri!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Fırtına ilk maçtan da aldığı 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle turu geçemedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi için mücadele edecek olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 21:45 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 21:53
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Abdullah Avcı'dan Rapid Wien maçı sonrası flaş transfer sözleri!

Trabzonspor'da, Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien'e 2-0'lık skorla mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"

"İlk yarıda rakibin üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi o bölümde ayakta tuttu. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünü dengede götürüp sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası 3 değişiklik yapıp 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamaktı. Ancak bu oyun, bu seviyede takım savunmasını beraber yapma, baskıyı ve şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak bir şey ifade etmez, o an ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bugün rakip bizden iyi oynadı."

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var, ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz."

"TELEFONUMUN SERVİS EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

"Çarşamba günü basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum."

"FORVET İHTİYACIMIZ VAR VE ALINACAK"

"Son 3 dönem forvetlerimize bakıldığında hep iyi işler yapmış oyuncular var. Cornelius, Onuachu ve Sörloth lige ve kulübe çok uygun oyuncular. Forvet için başkan çok yoğun çalışıyor. İhtiyacımız var ve alınacak."

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