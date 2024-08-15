UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcilerimizin, Avrupa kupaları için mücadeleleri devam ediyor. Fenerbahçe kısa bir süre önce UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile uzatmalara giden maçta sahasında 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Kanarya ilk maçtan aldığı 2-1'lik mağlubiyet nedeniyle Devler Ligi'ne veda etti. Trabzonspor ise Avusturya ekibi Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk maçtan aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından rövanş mücadelesinde rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Fırtına, UEFA Konferans Ligi için play-off turu oynayacak. Son olarak ise bir başka temsilcimiz Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk etti. İstanbul ekibi UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. İşte bu maçların ardından güncel ülke puanımız...
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Son olarak temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia'yı deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0'lık skorla mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
İşte bu maçların ardından güncel ülke puanımız...
1- İNGİLTERE: 85,732
2- İTALYA: 75,356
3- İSPANYA: 70,561
4- ALMANYA: 67,910
5- FRANSA: 55,165
5- HOLLANDA: 51,900
7- PORTEKİZ: 46,016
8-) BELÇİKA: 41,200
9- TÜRKİYE: 33,600
10- ÇEKYA: 33,550
11- İSRAİL: 28,750
12- NORVEÇ: 27,875
13- AVUSTURYA: 26,800
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