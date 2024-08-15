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UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcilerimizin, Avrupa kupaları için mücadeleleri devam ediyor. Fenerbahçe kısa bir süre önce UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile uzatmalara giden maçta sahasında 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Kanarya ilk maçtan aldığı 2-1'lik mağlubiyet nedeniyle Devler Ligi'ne veda etti. Trabzonspor ise Avusturya ekibi Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk maçtan aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından rövanş mücadelesinde rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Fırtına, UEFA Konferans Ligi için play-off turu oynayacak. Son olarak ise bir başka temsilcimiz Başakşehir, evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk etti. İstanbul ekibi UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. İşte bu maçların ardından güncel ülke puanımız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 22:42
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İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i ağırladı.

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, normal süreyi 1-0 önde kapatsa da; uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

Bir başka temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'e konuk oldu. Bordo-mavililer ilk maçtan sahasında 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri deplasmanda oynadığı karşılaşmadan ise 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve UEFA Aavrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Konferans Ligi için play-off turuna çıkacak.

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

Son olarak temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia'yı deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0'lık skorla mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte bu maçların ardından güncel ülke puanımız...

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE: 85,732

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

2- İTALYA: 75,356

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

3- İSPANYA: 70,561

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

4- ALMANYA: 67,910

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

5- FRANSA: 55,165

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

5- HOLLANDA: 51,900

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

7- PORTEKİZ: 46,016

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

8-) BELÇİKA: 41,200

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

9- TÜRKİYE: 33,600

İşte güncel UEFA ülke puanımız! Türkiye kaçıncı sırada?

10- ÇEKYA: 33,550

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