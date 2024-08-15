UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Bir başka temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'e konuk oldu. Bordo-mavililer ilk maçtan sahasında 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri deplasmanda oynadığı karşılaşmadan ise 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve UEFA Aavrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Konferans Ligi için play-off turuna çıkacak.