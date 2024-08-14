Adım adım Onuachu

Forvet transferini tamamlamak isteyen Trabzonspor'da Paul Onuachu öne çıktı. Nijeryalı futbolcu için Southampton'la görüşmelerin yeniden başlamasına karar verildi. 30 yaşındaki golcü de Trabzonspor formasıyla yeniden sahaya çıkmak istiyor. Karadeniz devi bu hafta içerisinde artık bu transferi nihayete erdirmeyi hedefliyor. İngiliz kulübüyle görüşmeler sıklaşırken, bonuslarla beraber 7 milyon euroyu bulan bir teklif üzerinde duruluyor. Onuachu'nun Trabzonspor'a transfer olma isteği de bordo mavililerin elini güçlendiren en önemli detay oluyor.

AROKODARE MESAJI

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor için Genk'ten Tolu Arokodare ismi gündeme gelmişti. Belçika ekibinin teknik direktörü Thorsten Fink'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı: "İyi oynadığınızda kulüplerin ilgisinin olması normaldir. Bu durum şaşırtmadı. Arokodare'ye iyi bir teklif gelirse ve ayrılmak isterse o zaman bakarız."