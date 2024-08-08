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TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu’nda Avusturya’dan Rapid Wien’i ilk maçta sahasında konuk edecek. Rrövanş öncesi avantaj arayacak olan bordo-mavililer, tur şansına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in düdük çalacağı mücadele öncesi bordo-mavili temsilcimizin ilk 11'i açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 18:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:01
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TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya ekibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan, Cihan, Draguş

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 96. MAÇ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

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