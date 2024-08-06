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Trabzonspor-Rapid Wien maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edeceği müsabaka öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 19:03
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Trabzonspor-Rapid Wien maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Ozan Tufan'ın katılacağı basın toplantısı, saat 16.30'da Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

Trabzonspor, Rapid Wien maçı öncesi son antrenmanına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

Rapid Wien'de teknik direktör Robert Klauss ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı ise Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak. Konuk ekip, saat 18.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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