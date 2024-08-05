Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Salih Erdem son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un hayattaki son kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Ahmet Salih Erdem son yolcuğuna uğurlandı.

Kulüp idare binasında yapılan anma törenine Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Eski Devlet Bakanı ve Eski Trabzonspor Başkanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eski Başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu futbolcular ve aile üyeleri katıldı.

"Maalesef tarihimizden anlamlı bir yaprak daha eksildi" diyerek sözlerine başlayan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor'un yaşayan son kurucusu aramızdan ayrıldı. Trabzon tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir futbol adamını, kıymetli başkanımız Salih Erdem'i derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Salih Erdem sadece bir başkan değil, Trabzonspor'un ruhunu, felsefesini, mücadelesini en iyi yansıtan, kulübümüze tarifsiz hizmetlerde bulunmuş bir liderdi. Onun önderliğinde atılan adımlar bugün Trabzonspor'un köklü ve onurlu geçmişine dair en önemli mihenk taşlarından biri olmuştur. Salih Erdem'in örnek kişiliği ve Trabzonspor'a kattığı değerler daima hatırlanacak gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir" dedi.

Erdem'in cenazesi yapılan anma töreninin ardından İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.