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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Cham için yeni teklif

Fransa basını, bordo mavili kulübün 3 aydır transferi için uğraştığı 23 yaşındaki 10 numarada mutlu sona çok yakın olduğunu yazdı. Cham gelmek için gün sayıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Cham için yeni teklif

Şu ana kadar yaptığı 9 transferle yeni bir takım kuran Trabzonspor, orta saha, forvet ve stoper için de operasyonlarını sürdürüyor. Fırtına, yaklaşık 3 aydır transfer gündeminde yer alan Muhammed Cham transferi için yeniden girişimde bulundu. Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki 10 numara için, geçen sezon Ligue 2'ye düşen Clermont ile bir kez daha masaya oturulduğu iddia edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Avusturyalı yıldızın transferinin an meselesi olduğu vurgulanıyor. Fransız basını da Clermont yönetiminin nihayet Trabzonspor ile anlaşmaya vardığını ve transferin yakında resmiyet kazanacağını belirtti.

FUTBOLCU ZATEN KABUL ETMIŞTI

Genç futbolcu çok uzun zaman önce Karadeniz devi ile el sıkışmıştı. Trabzonspor yönetimi daha önce 5 milyon euro önerdiği futbolcu için fiyatı 5.5 milyona yükseltti. Kapıyı 10 milyondan açan Clermont ise en son 7 milyona inmişti. Tarafların kaç paraya el sıkıştığı şu an açıklanmadı. Kırmızı siyahlı yönetim, 1.80 boyundaki yıldızın ısrarla ayrılmak istemesi nedeniyle çok ciddi zorluklar yaşıyor. Karadeniz devinin kurmayları, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmış olmasının avantajını da kullandılar. Hedef Muhammed Cham'in transferini en kısa zamanda bitirmek ve orta saha sorununu kökünden çözüme kavuşturmak.

HEM KANAT HEM ON NUMARA

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.

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