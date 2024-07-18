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En iyi yerim forvet

Yeni transfer Draguş, birçok farklı bölgede oynayabilmesine rağmen kendisi açısından en iyi performans gösterdiği yeri santrfor olarak açıkladı. 24 yaşındaki forvet, şöyle konuştu: "Bir '9 numara' olarak her zaman kendimi geliştirebilirim. İleri uçta oynamaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kanatlarda genç yaştan beri oynuyorum. Ancak bütün bir sezon boyunca santrfor oynayıp başarılı olduktan sonra şu anda kendimi en iyi bu pozisyonda hissediyorum."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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En iyi yerim forvet
Yeni transfer Draguş, birçok farklı bölgede oynayabilmesine rağmen kendisi açısından en iyi performans gösterdiği yeri santrfor olarak açıkladı. 24 yaşındaki forvet, şöyle konuştu: "Bir '9 numara' olarak her zaman kendimi geliştirebilirim. İleri uçta oynamaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kanatlarda genç yaştan beri oynuyorum. Ancak bütün bir sezon boyunca santrfor oynayıp başarılı olduktan sonra şu anda kendimi en iyi bu pozisyonda hissediyorum."
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