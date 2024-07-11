Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım!

Transferle şov yapan Karadeniz devi; stoper, orta saha ve forvet mevkileri için de girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Santrfor için bir numaralı hedef Paul Onuachu. Geçen sezonun 5. haftasında ilk kez bordo mavili formayı giyen 2.01 boyundaki kule, Afrika Uluslar Ligi ve sakatlıklar nedeniyle ligde 21, toplamda da 25 maçta sahaya çıkabildi. Ancak bu periyotta 17 gol ve 4 asistle kendini gösterdi. Bordo mavililer de gecen sezon 1.5 milyon euro'ya kiraladığı 30 yaşındaki yıldız için yeniden Southampton'ın kapısını çaldı. İki kiralama teklifi reddedildi.

SOUTHAMPTON'IN TEK SEÇENEĞI TRABZONSPOR

Fırtına bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini İngiliz ekibinin önüne koydu. Onuachu'nun 'İlle de Trabzonspor' tavrı nedeniyle kırmızı beyazlı kulüp bonservis ücretini 15 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya çekmek zorunda kaldı. Karadeniz devinin 7 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 25 önerdiği iddia ediliyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Onuachu ise bordo mavili kulübün şortuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu gelişmelerden sonra Trabzonspor yönetiminin bu transfer için umutları iyice artmış durumda. Yakın bir zamanda Southampton'ın bu transfere 'Evet' demesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 20- 26'ya kadar sözleşmesi var.

1.7 MİLYON EURO ALDI

Görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Onuachu'nun kalmak istemesi. Bu talebini Southampton'a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

NWAKAEME'DEN MÜJDE

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, Macaristan kampında Paul Onuachu ile ilgili konuştu: "Onuachu harika bir golcü. Çok iyi goller attı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini anlattı. Kendisiyle görüştüğümde, 'Futbol oynamak istiyorsan Trabzon en iyi yer' dedim. Kendisi de geri dönmek istediğini, buraya gelmek istediğini söyledi."

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

ONUACHU ÇOK KALİTELİ

Geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Paul Onuachu hakkındaki soru üzerine Enis Destan, şunları kaydetti: "Geçen sene Paul abi ile oynadık, gerçekten kaliteli, yetenekli oyuncu. Ondan öğrendiğim, bana kattığı şeyler vardı. Güzel bir abi-kardeş ilişkisi yakalamıştık. İkimizin de en belirgin özellikleri kafa golleriydi."