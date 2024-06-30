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Nwakaeme Trabzon'a geldi!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da Nwakaeme ile 2. dönem başlıyor. Nijeryalı futbolcu Trabzon'a geldi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 14:59 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 15:11
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Nwakaeme Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'da Nwakaeme ile 2. dönem başlıyor.

Nijeryalı futbolcu Trabzon'a geldi.

Tecrübeli futbolcuyu binlerce bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

İŞTE NWAKAEME'NİN SÖZLERİ:

Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim.

Onuachu ile konuştum. Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası.

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