Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.